32-Jährige getötet - Lebensgefährte kommt vor Haftrichter

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Oberhausen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem gewaltsamen Tod einer 32-Jährigen in Oberhausen ist ihr 47 Jahre alter Lebensgefährte festgenommen worden. Er kommt in Duisburg vor den Haftrichter, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Tatverdacht gegen den Mann, der ebenfalls in Oberhausen lebte, habe sich erhärtet. Deshalb sei seit Samstag nach ihm gefahndet worden, hieß es. Der Kosovare habe sich am Sonntagabend in Kehl in Baden-Württemberg in einer Polizeiwache gemeldet.

Die 32-Jährige war am Freitagabend tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Zuvor hatten Mitarbeiter der Stadt sie dort treffen wollen. Die Frau hatte aber nicht aufgemacht. Die später verständigte Polizei hatte den Leichnam in der Wohnung gefunden.

Eine Obduktion habe einen »nicht natürlichen Tod« ergeben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei durch Gewalteinwirkung gestorben. Details zum Tathergang und zu den Hintergründen nannten Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin nicht. Diese seien Teil der laufenden Ermittlungen.