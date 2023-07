Aktuell Land

31-Jähriger stirbt an den Verletzungen von Motorradunfall

Ein 31 Jahre alter Mann ist drei Tage nach einem Unfall mit seinem Motorrad im Ostalbkreis gestorben. Laut Mitteilung der Polizei von Mittwoch war er am Samstag in einer Rechtskurve von einer Straße bei Gschwend abgekommen. Daraufhin prallte er in die Leitplanke und stürzte in den Grünstreifen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er am Dienstagabend an seinen schweren Verletzungen starb.