300.000 Euro Schaden bei Brand in Eislingen - Jugendliche beteiligt?

Bei einem Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Haus in Eislingen (Kreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. In der Nacht habe sich das Feuer schnell ausgebreitet und der Dachstuhl habe in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden an. Vorsorglich sei auch ein angrenzendes Haus evakuiert worden. Verletzt worden sei aber niemand.

Da die Brandursache zunächst unklar war, konnte den Angaben zufolge auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen gaben an, am Abend wohl Jugendliche in der Nähe des Hauses beobachtet zu haben. Hinweise auf einen konkreten Zusammenhang gibt es den Angaben nach aber bislang nicht.