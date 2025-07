28-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann ist nach einem Badeunfall im Bodensee bei Überlingen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den 28-Jährigen am Samstagnachmittag leblos im See treiben sehen und ihn an Land gezogen.

Nach Polizeiangaben leisteten sie sofort Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Zunächst konnte der 28-Jährige demnach wiederbelebt und in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb er jedoch am Montagabend, hieß es weiter. Der Unfallhergang und die Todesursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.