27-Jähriger soll eigenen Vater erstochen haben

Der 61-jährige Vater starb noch am Unfallort.

Ein 27-Jähriger soll seinen eigenen Vater erstochen haben. Der junge Mann habe selbst den Notruf gewählt und wurde noch am Tatort in Heubach (Ostalbkreis) festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auf Antrag der Anklagebehörde kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Einsatzkräfte hätten den 61-jährigen Vater schwer verletzt in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Trotz aller Bemühungen des Rettungsdienstes sei der Mann gestorben. Der Sohn ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Kriminalkommissariat ermitteln.