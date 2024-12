27-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall in Ulm ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau wollte mit ihrem Wagen am Freitagabend links abbiegen und musste diesen wegen des Gegenverkehrs abbremsen. Dahinter hielt eine 44-Jährige ihr Auto ebenfalls an. Der dritte Autofahrer - der 27-Jährige - bemerkte dies zu spät und prallte den Angaben nach mit seinem Auto fast ungebremst in den Wagen vor ihm. Das Fahrzeug wurde auf den Wagen der Linksabbiegerin geschoben.