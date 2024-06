26-jähriger Mann nach Baden an verbotener Stelle vermisst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 26-Jähriger wird nach dem Baden im Englischen Garten in München vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann am Samstagnachmittag mit Freunden im Eisbach an einer Stelle ins Wasser gegangen, wo das Schwimmen wegen Lebensgefahr verboten ist. Die Gruppe bemerkte erst nach geraumer Zeit, dass der 26-Jährige fehlte und begann selbst erfolglos zu suchen. Schließlich alarmierten die Freunde die Polizei. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Baden-Württembergers.

Pressemitteilung