26-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und verletzt Polizisten

Ursprünglich zogen die Beamten den Mann aus dem Verkehr, da er auf sein Handy geguckt haben soll. (Symbolbild)

Ein 26-jähriger Autofahrer ist mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen vor einer Verkehrskontrolle bei Tübingen geflüchtet und hat dabei einen Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste der Beamte ins Krankenhaus. Demnach sei er bis auf weiteres dienstunfähig.

Ursprünglich hatten die Beamten den 26-Jährigen am Montag aus dem Verkehr gezogen, da er auf sein Handy geguckt haben soll. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann aber Cannabisgeruch fest und boten dem Mann an, einen Drogentest zu machen. Daraufhin gab er Gas und überrollte den Fuß des Beamten.

Während seiner Flucht fuhr der Mann mehrfach viel zu schnell: Er löste mehrere Blitzer aus, fuhr über eine rote Ampel und brachte andere Autofahrer in Gefahr. Als die Polizei die Flucht des Mannes über die Bundesstraßen 27 und 28 schließlich stoppte, fanden sie bei ihm Cannabis und zwei verbotene Böller mit starker Sprengkraft. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 26-Jährigen.