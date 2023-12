Aktuell Land

250 Menschen wegen Kohlenstoffmonoxidalarm evakuiert

Wegen eines Kohlenstoffmonoxidaustritts in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Pforzheim sind 250 Menschen evakuiert worden. Zudem seien zwei Menschen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Lebensgefahr bestand keine.