25-Jähriger wegen Juwelier-Einbrüchen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll mehrere Einbrüche bei Juwelieren begangen und einen Schaden von geschätzt 30.000 Euro verursacht haben. Der 25-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Der Mann soll sieben Einbrüche in drei Juweliergeschäften und einem Mobiltelefongeschäft im Dezember und Januar begangen haben. Auffällig sei die ähnliche Vorgehensweise bei den Taten gewesen. Dazu gab es allerdings keine weiteren Angaben.

Verdächtiger bot Schmuck in Bar an

In einer Bar in der Heilbronner Innenstadt habe der Verdächtige die Goldringe mit Preisschildern zum Kauf angeboten. Der Hinweis zu seiner Identifizierung sei durch einen Zeugen gekommen, der den Mann auf Fahndungsbildern erkannt habe. Er sei in der Vergangenheit mehrfach, überwiegend wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Am Dienstag kam es dann zur Festnahme und einer Wohnungsdurchsuchung. Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole, Munition, Messer, eine Schmuckschatulle sowie ein Mobiltelefon sicher.