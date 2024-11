23-Jähriger nach eskaliertem Streit in Untersuchungshaft

Ein 23-Jähriger ist in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Ein 23-Jähriger ist nach einem nächtlichen Angriff mit einem Messer in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den Mann gab es bereits einen Haftbefehl des Amtsgerichts Lörrach, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Der Mann sei bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Weshalb der Haftbefehl ausgestellt wurde, blieb zunächst offen.

Am vergangenen Samstag waren in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs den Angaben zufolge zwei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen wurde mit einem Messer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Bei dem 23-Jährigen wurden die mutmaßliche Tatwaffe und Rauschgift gefunden. Es werde weiter ermittelt, ob er tatsächlich den anderen Mann angegriffen und verletzt habe, sagte ein Polizeisprecher.