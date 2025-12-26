Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft

Ein 22-Jähriger sitzt nach einer Messerattacke in Untersuchungshaft. Ein 24-Jähriger musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus operiert werden.

Nach einem Streit vor einer Bar landet ein junger Mann im Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Hendrik Schmidt/DPA
Nach einem Streit vor einer Bar landet ein junger Mann im Krankenhaus. (Symbolfoto)
Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt schwer verletzt worden. Der mutmaßliche 22 Jahre alte Täter wurde laut Polizei verhaftet. Das spätere Opfer und der Tatverdächtige stritten sich am ersten Feiertag in der Bar, vor dem Lokal setzten sie den Streit fort. Nach Angaben eines Zeugen soll der 22-Jährige dann plötzlich eine Stichbewegung in Richtung des 24-Jährigen gemacht und diesen mit einem scharfen Gegenstand getroffen haben. Der 24-Jährige erlitt eine schwere Verletzung und musste in einem Krankenhaus operativ versorgt werden. Gegen den dringend Tatverdächtigen 22-Jährigen erließ der Haftrichter desAmtsgerichts Karlsruhe am Freitag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einen Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

