218 Tage Geduld für Grunderwerbssteuerbescheiden in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. In Stuttgart sind die Bürger seit Jahren an lange Bearbeitungs- und damit Wartezeiten für Dienstleistungen von Behörden gewöhnt. Ob Bürgerservice, Ausländerbehörde oder Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle – vor allem die Personalnot und ein erhöhtes Fallaufkommen sorgen für Verdruss auf beiden Seiten der Schalter. Der FDP-Landtagsabgeordnete und Stuttgarter Stadtrat Friedrich Haag hat nun eine weitere behördliche »Baustelle« entdeckt, die Unmut erzeugt. Sie untersteht dem Baden-Württembergischen Finanzministerium.

Auf seine Anfrage zur Bearbeitungsdauer für Grunderwerbssteuerbescheide in Stuttgart erhielt Haag die ernüchternde Antwort: Das Finanzamt Stuttgart benötigt im Durchschnitt 218 Tage, um einen Bescheid zu bearbeiten. Von Januar bis Juni waren es noch 197 Tage gewesen. Das hat aber nicht immer so lange gedauert. Minister Danyal Bayaz (Grüne) teilt mit, dass die Stelle von 2020 bis 2022 nur zwischen 50 und 95 Tagen gebraucht habe, um diese wichtigen Bescheide zu erstellen.

Abgeordneter Haag äußert Kritik

Im restlichen Baden-Württemberg arbeiten die Finanzbeamten wesentlich schneller: die Bearbeitungsdauer schwankte im Vergleichszeitraum zwischen 30 und 60 Tagen. »Bei der Schaffung von mehr Wohnraum kann auch in der staatlichen Verwaltung einiges an Zeit eingespart werden«, meint Friedrich Haag. Verzögerungen senkten die Bereitschaft von Bauwilligen, in neuen Wohnraum zu investieren. Es dürfe deshalb jetzt keine Möglichkeit ungenutzt bleiben, um die Digitalisierung bei der Grunderwerbsteuer voranzutreiben.

Für den Abgeordneten und Stadtrat ist das der Beweis, dass die Digitalisierung in der Verwaltung noch viel Luft nach oben hat. Er behalte im Blick, ob die vom nächsten Jahr an verpflichtende digitale Übermittlung der Unterlagen von den Notaren an das Finanzamt umgesetzt werde und ob sich die Bearbeitungszeit verkürze.

Die lange Bearbeitungsdauer trifft die Käufer und Verkäufer einer Immobilie, denn die Grunderwerbsteuer – in Baden-Württemberg liegt sie bei fünf Prozent des Kaufpreises – wird bei Immobiliengeschäften fällig. Die Behörde erlässt einen Steuerbescheid, nachdem sie den Kaufvertrag erhalten hat und attestiert zudem, dass gegen die Eintragung des Käufers ins Grundbuch steuerlich keine Bedenken bestehen. Ohne diesen Segen kann das Grundbuchamt keine Umschreibung vornehmen.

Die einmalig zu entrichtende Grunderwerbsteuer ist von der Grundsteuer zu unterscheiden, die jährlich erhoben wird. Das neue Verfahren bei der Erhebung der Grundsteuer ist auch ein Grund dafür, dass es bei der Grunderwerbsteuer zu Verspätungen kommt, denn diese Fälle landen auf den Schreibtischen derselben Stelle.

Laut Finanzministerium war dafür mehr Personal zur Verfügung gestellt worden. Im Vergleich zu 2022 (22 Mitarbeiter) hatte sich die Belegschaft im zweiten Quartal 2024 fast verdoppelt. Seitdem ist sie von 42 auf 34 Beschäftigte gesunken. Es werden rund 2.500 Fälle pro Jahr bearbeitet, also etwa mehr als 100 pro Arbeitstag.

Bei den Änderungen der Grundsteuer, insbesondere im Zusammenhang mit der Reform, mussten die Finanzämter mehrere zusätzlichen Aufgaben erfüllen: Es galt etwa, die aktuellen Grundstückswerte neu zu ermitteln oder zu überprüfen. Eigentümer waren verpflichtet, eine neue Grundsteuererklärung abzugeben. Die Finanzämter müssen solche Erklärungen prüfen, erfassen und in das System eingeben. Die eingereichten Daten werden mit bestehenden Informationen abgeglichen. Es gilt dann, neue Steuerbescheide zu erstellen und sich danach bei Rückfragen mit den Betroffenen auszutauschen.

Offenburger Kollegen helfen aus

Das Ministerium will nun mit »individuellen Möglichkeiten« die Bearbeitungsdauer reduzieren. Nach »intensiven Besprechungen« im vergangenen und diesem Jahr hat die Oberfinanzdirektion angeordnet, dass die Kollegen in Offenburg den in Verzug geratenen Stuttgartern unter die Arme greifen, um die »Bugwelle« abzubauen. Das gilt seit dem 1. Juni. Mittelfristig würden die bestehenden Teamstrukturen analysiert »und bei Optimierungsbedarf gezielt weiterentwickelt«. Im vergangenen Jahr sammelte das Finanzministerium 1,82 Milliarden Euro an Grunderwerbsteuer ein, davon 94 Millionen in Stuttgart. Davon erhielten die Landeshauptstadt, die anderen acht Stadt- und die 35 Landkreise 703 Millionen Euro – deren Anteil von 38,85 Prozent ist im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Während laut dem Statistischen Landesamt im Regierungsbezirk Stuttgart das Aufkommen auf Vorjahresniveau blieb, vermeldeten die anderen drei Bezirke deutliche Zuwächse. Die neun Stadtkreise verbuchten einen Verlust von 5,5 Prozent auf 150 Millionen Euro.

Dabei verzeichnete Stuttgart mit 22,2 Prozent (von 52,5 auf 40,9 Millionen Euro) den höchsten Rückgang. 2022 waren es noch 74,4 Millionen Euro gewesen. Die Bautätigkeit ging zurück, die hohen Zinsen haben sich negativ auf den Immobilienhandel ausgewirkt. Laut dem Grundstücksmarktbericht der Stadt gab es im vergangenen Jahr 4.202 Transaktionen (davon 527 Ein- und Zweifamilienhäuser und 2.826 Eigentumswohnungen). Das waren elf Prozent weniger als 2023. (GEA)