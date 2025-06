21-Jähriger flieht mit Luxussportwagen vor Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Luxussportwagen ist ein 21-Jähriger in Mannheim vor der Polizei geflohen und in einem Parkhaus gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer deutlich zu schnell an einer Streife vorbeigerast sein und Haltesignale ignoriert haben. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Fahrt endete in einem Parkhaus, in dem der Mann den Angaben nach unentdeckt ein Parkticket ziehen wollte.

Anschließend versuchte der 21-Jährige, zu Fuß zu fliehen und hat demnach mehrere Passanten darum gebeten, ihn gegen Bezahlung nach Hause zu fahren. Er soll angegeben haben, dass »zu viel Polizei« unterwegs ist. Die Rückkehr zum Parkhaus mit einem der Zeugen brachte ihn schließlich direkt zu zwei wartenden Polizisten.

Der 21-Jährige habe sich sehr unkooperativ verhalten. Die Polizisten bemerkten den Angaben nach Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, entnahm die Polizei ihm eine Blutprobe. Das Ergebnis steht noch aus. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheit im Verkehr.