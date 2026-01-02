2025 so viele Lotto-Millionäre wie noch nie im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr so viele Lotto-Spieler wie noch nie einen Millionenbetrag gewonnen. Insgesamt durften sich inklusive der zwölf Gewinner der Silvestermillion 44 Glückspilze im Jahr 2025 über einen siebenstelligen Betrag freuen, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Neben den zwölf Millionengewinnen an Silvester war am 31. Dezember noch ein Glückspilz aus dem Kreis Rastatt dazugekommen, der mit sechs Richtigen im Lotto 6aus49 mehr als 1,4 Millionen Euro gewann.

Den höchsten jemals erzielten Gewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg hatte im Mai 2025 mit 120 Millionen Euro ein Mann aus dem Hohenlohekreis getippt. Er hatte bei der Eurojackpot-Ziehung die Gewinnzahlen 1, 5, 27, 36 und 43 sowie die Eurozahlen 5 und 9 richtig angekreuzt. Erst an Heiligabend knackte eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg den Jackpot beim Lotterieklassiker 6aus49 - und gewann fast 38 Millionen Euro.

Zusätzlich zu den Millionengewinnen gab es auch 138 Tipperinnen und Tipper, die einen Großgewinn von mindestens 100.000 Euro einfuhren. Die meisten Großgewinne gab es 2025 den Angaben zufolge im Kreis Ludwigsburg mit 15 Großgewinnen, gefolgt vom Rhein-Neckar-Kreis mit 14.