200.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sindelfingen hat einen Schaden in Höhe von 200.000 Euro verursacht. Das Feuer war nach Polizeiangaben auf einem Balkon im Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet.

Die Feuerwehr konnte die Flammen den Angaben zufolge unter Kontrolle bringen. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, wie es weiter hieß. Das Haus im Landkreis Böblingen ist den Angaben zufolge nur noch teilweise bewohnbar. Die betroffenen Menschen kamen vorübergehend bei Verwandten und Bekannten unter, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.