200.000 Euro Schaden nach Brand - ein Verletzter

Bei einem Brand in Karlsruhe ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Ein Bewohner sei zudem leicht verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit. Nach etwas mehr als 20 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr sei der Brand unter Kontrolle gewesen. In ein angrenzendes Haus sei Rauch gelangt, die Feuerwehr habe es belüften müssen. Knapp 40 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Zur Brandursache wird nun nach Angaben der Sprecherin ermittelt.