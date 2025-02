20-Jähriger mit Messer verletzt - Weiterer Mann in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem eskalierten Streit mit einem Schwerverletzten im badischen Offenburg ist ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 18-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mann im Alter von 25 Jahren, der mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt war, sei zurzeit auf freiem Fuß.

Ein 20-Jähriger war am Sonntag bei dem Streit zwischen mehreren jungen Männern mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach der Tat hatten Ermittler bereits zwei Tatverdächtige festgenommen. Die 18 und 19 Jahre alten Männer kamen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Insgesamt sind also wegen der Tat inzwischen drei Menschen in einer Justizvollzugsanstalt.