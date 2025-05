20-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Haftbefehl erlassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Messer soll ein Mann einen 20-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt haben. Der 65 Jahre alte Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen. Ein Richter erließ demnach am Freitag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Den Angaben zufolge kam es in der Nacht zu Freitag zunächst zu einem Streit zwischen dem 20-Jährigen und seiner 18 Jahre alten Freundin. Als die Mutter des jungen Mannes die Auseinandersetzung zu schlichten versuchte, habe der Sohn eine Vase geworfen. Daraufhin soll sich der 65-Jährige, ein Bekannter der Mutter, eingemischt haben. Beamte nahmen den Mann schließlich widerstandslos fest.

Sanitäter brachten den Sohn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Auseinandersetzung habe der 65-Jährige auch leichte Verletzungen erlitten. Deshalb werde nun auch gegen den 20-Jährigen ermittelt, so die Polizei.