18-jähriger Raser prallt in Innenstadt gegen mehrere Autos

Deutlich zu schnell fährt ein junger Mann durch die Karlsruher Innenstadt. Auf einmal verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Polizei beschlagnahmt den Führerschein des jungen Mannes. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/DPA
Ein 18-Jähriger ist mit seinem Wagen durch die Karlsruher Innenstadt gerast und dabei gegen zwei geparkte Autos geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge auf zwei weitere Autos aufgeschoben, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der 18-Jährige in der Nacht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. 

In dem Fahrzeug des jungen Mannes saßen zwei weitere Menschen. Lediglich der Beifahrer habe leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten noch in der Nacht den Führerschein des 18-Jährigen. Laut den Ermittlern entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

