18-Jähriger gerät in Gegenverkehr – drei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalcrash nahe der oberschwäbischen Gemeinde Ebersbach-Musbach sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war auf gerader Strecke mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann, sein 21-jähriger Beifahrer sowie die 59 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum der 18-Jährige im Kreis Ravensburg in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.