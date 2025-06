18-Jährige bei Holzgerlingen von Bahn erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZGERLINGEN. Eine 18-Jährige ist bei Holzgerlingen im Landkreis Böblingen von einer Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Die junge Erwachsene wollte die Gleise der dortigen Schönbuchbahn-Strecke an einem Bahnübergang mit einem E-Scooter überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Die 18-Jährige wurde nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Zugstrecke wurde zunächst voll gesperrt, die am Unfall beteiligte Bahn wurde geräumt. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten die rund 30 Fahrgäste ins Freie. Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes versorgte sie den Angaben zufolge mit Getränken.

An dem Bahnübergang befinde sich ein Andreaskreuz mit rotem Blinklicht, heißt es in der Mitteilung. Ob es zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war, war demnach zunächst unklar. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter soll helfen, dies zu klären. War das Blinklicht an, so die Polizei, galt Wartepflicht für den kreuzenden Verkehr. (dpa)