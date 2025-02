17 Jahre alter Motorradfahrer bei Nürtingen tödlich verletzt

Der Motorradfahrer erliegt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild)

NÜRTINGEN-REUDERN. Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Nürtingen und Kirchheim unter Teck ums Leben gekommen. Der Jugendliche sei auf der Bundesstraße 297 in der Nacht gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Nach dem Sturz rutschte der Motorradfahrer den Angaben zufolge unter einer Leitplanke hindurch und blieb auf einer Wiese neben der Straße liegen. Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Warum der 17-Jährige von seinem Leichtkraftrad stürzte, war zunächst unklar. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Die B297 war für etwa zwei Stunden gesperrt. (dpa)