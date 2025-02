Bitte aktivieren Sie Javascript

RADOLFSZELL. Ein 17-Jähriger soll in Radolfzell am Bodensee eine Gruppe mit Pfefferspray besprüht haben. Dadurch mussten sechs Menschen mit Reizungen der Augen vom Rettungsdienst behandelt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Dem Vorfall am Mittwoch sei ein Streit vorausgegangen. Der 17-Jährige wurde festgenommen. Außerdem gab es Platzverweise. (dpa)