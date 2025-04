160 Kilo Cannabis in Auto gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zöllner haben auf einem Rastplatz an der Autobahn 5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) rund 160 Kilogramm Cannabis in einem Auto sichergestellt. Nach Angaben der Ermittler war das Rauschmittel in mehreren großen Taschen auf Rücksitzen und im Kofferraum versteckt. Der 29 Jahre alte Fahrer kam zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Inzwischen sei er aber auf Kaution wieder auf freiem Fuß.

Die Zöllner hatten das Cannabis schon Ende März gefunden, teilten die Sicherstellung aber erst jetzt mit. Grund dafür war nach Angaben der Beamten die Hoffnung, über Ermittlungen an Hinterleute zu kommen. Weitere Festnahmen in dem Fall gab es bislang aber nicht. Bis zu einer Verurteilung des Fahrers wird das Cannabis laut Staatsanwaltschaft eingelagert, dann soll es vernichtet werden.

Mitteilung Zoll