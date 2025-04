16 Verletzte: Pfefferspray in Stuttgarter Club versprüht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in einem Club in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht Pfefferspray in eine Menschenmenge gesprüht und 16 Menschen verletzt. Laut Zeugenaussagen sollen sich zwei Gruppen zuvor gestritten haben, wie die Polizei mitteilte.

Der bisher Unbekannte soll das Pfefferspray erst in die Menge und danach in die Lüftungsanlage des Clubs gesprüht haben. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort oder brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wieso es zu dem Streit kam, ist bisher unklar.