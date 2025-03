16 Menschen verlieren Wohnungen nach Brand in Walldorf

In Walldorf kam es zu einem massiven Feuer.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem großen Brand in der Altstadt von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) haben 16 Menschen ihre Wohnungen verloren. Zehn von ihnen brachte die Stadt in Unterkünften unter, wie ein Polizeisprecher sagte. Sechs konnten bei Verwandten und Freunden unterkommen. Ein 84-jähriger Bewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt.

Kriminaltechnik nimmt Ermittlungen auf

Bei dem Feuer, das Donnerstagmittag ausbrach, sind fünf Gebäude niedergebrannt. Ein sechstes Haus war nach dem Löscheinsatz nicht mehr bewohnbar. Betroffen waren Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser. Das Feuer konnte sich wegen der engen Bebauung vor Ort schnell ausbreiten, wie es hieß.

Die Brandursache werde nun ermittelt. Kriminaltechniker seien vor Ort und ließen mitunter eine Drohne in die Luft steigen. Ob ein Statiker die Begehung des Brandorts schon freigegeben hatte, blieb zunächst unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten die ganze Nacht über an. Erst am Morgen beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.

Schaden dürfte in die Millionen gehen

Der Schaden dürfte den Angaben zufolge in hohe Millionenbeträge gehen – eine genauere Summe konnte bisher nicht geschätzt werden. Umliegende Gebäude, die nicht unmittelbar von den Flammen betroffen waren, wurden durch Hitze und Rauch ebenfalls beschädigt.