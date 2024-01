Aktuell Land

16-Jähriger nach Messer-Angriff in Karlsruhe in U-Haft

Ein 16-Jähriger soll in Karlsruhe einen 15-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sei der Jugendliche nach dem Vorfall am Samstagabend festgenommen worden. Ein Haftrichter ordnete demnach am Sonntag Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts an.