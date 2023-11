Aktuell Land

16-Jähriger angegriffen und gegen Auto geworfen

Bei einer Auseinandersetzung am Ulmer Hauptbahnhof sind ein Jugendlicher und ein Mann verletzt worden. Zunächst habe ein 19-Jähriger dem Jugendlichen am Freitagabend grundlos ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann habe den 16-Jährigen außerdem gegen ein fahrendes Auto geworfen.