15-Jähriger soll Jungen mit Schreckschusswaffe bedroht haben

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein 15-Jähriger einen 14 Jahre alten Jungen an einer Bushaltestelle in Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) bedroht haben. Der Jugendliche habe dem Opfer die Pistole am Dienstag an dessen Kinn gehalten, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach mit. Bei den Ermittlungen fand die Polizei demnach eine Schreckschusspistole bei dem 15-Jährigen.

Ob sich die beiden Jugendlichen kannten, war zunächst unklar. Die beiden besuchen dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge dieselbe Schule. Zu den Hintergründen der Tat machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.