15-Jähriger nach Sturz von Brücke in Lebensgefahr

Ein 15-Jähriger schwebt nach einem Sturz von einer Brücke in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Ein 15-Jähriger ist in Karlsruhe von einer Brücke rund acht Meter in die Tiefe gestürzt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Mehrere Verkehrsteilnehmer fanden den Jungen auf einer Straße unterhalb der Brücke, wie die Polizei mitteilte. Sie verständigten die Beamten. Warum der Junge am Sonntagabend von der Brücke stürzte, ist den Angaben zufolge zunächst unklar.

Laut einem Polizeisprecher schwebte der 15-Jährige auch am Montagnachmittag noch in Lebensgefahr. Weil er deswegen keine Angaben zum Geschehen machen kann, sucht die Polizei nach Zeugen.