14-Jährige von Stuttgarter Stadtbahn erfasst

Die Jugendliche wurde bei dem Unfall in Stuttgart verletzt. (Foto-Illustration)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 14-Jährige ist bei einem Unfall mit einer Stuttgarter Stadtbahn leicht verletzt worden. Ein Notarzt und weitere Rettungskräfte kümmerten sich im Stadtteil Feuerbach um die Jugendliche und brachten sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Die 14-Jährige hatte an einer Haltestelle eine reguläre Passage über die Gleise überquert, dabei wurde sie von einem Stadtbahnzug erfasst. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt. Der Stadtbahnverkehr war an der Stelle in beide Richtungen mehr als eine Stunde unterbrochen.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge an einem Z-förmigen Übergang. Passagen dieser Art sollen eigentlich dafür sorgen, dass Fußgänger in die Richtung schauen, aus der die Stadtbahn kommt. In der Landeshauptstadt gibt es seit Längerem eine Debatte darüber, ob die Übergänge tatsächlich zu mehr Sicherheit führen.