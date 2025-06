Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 13-jähriger Junge ist in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Er habe an einer Haltestelle gewartet, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei am späten Abend mit. Der Junge sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde nun ermittelt. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher.