13-Jähriger und 15-Jähriger fliehen in gestohlenem Auto

Zwei Jugendliche haben sich im Landkreis Ludwigsburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei einen schweren Unfall gebaut. Beide wurden laut Polizei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge saß ein 13-Jähriger am Steuer. Den Wagen soll er in der Nacht zusammen mit einem 15-Jährigen in Stuttgart geklaut haben. Laut einer Polizeisprecherin stand der Wagen an der Straße. Wem das Auto gehörte und wie genau die Jugendlichen sich Zugang dazu verschafften, ist noch unklar.

Nachdem Zeugen die Polizei über den Diebstahl informiert hatten, wollten die Beamten die Jugendlichen kontrollieren, wie es hieß. Allerdings habe der Fahrer die Anhaltesignale ignoriert und sei mit »hoher Geschwindigkeit« in Richtung Ditzingen davongefahren. Wie schnell die Jugendlichen genau unterwegs waren, sagte die Sprecherin nicht.

Nur einer der beiden ist schon strafmündig

Zu den Beweggründen der beiden Jugendlichen war zunächst nichts bekannt. Die Sprecherin sagte, dass beide bereits polizeibekannt seien. Die möglichen Konsequenzen für die Jugendlichen seien bisher nicht absehbar – zumal der 13-Jährige rechtlich noch nicht strafmündig ist.

Den Angaben zufolge führte die Verfolgungsjagd über die Bundesstraße 295 bis nach Ditzingen. Dort habe der 13 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren – vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Der Wagen sei nach links von der Straße abgekommen, über eine Verkehrsinsel gefahren, abgehoben und dann im Grünstreifen stehengeblieben.

Duo will nach Unfall zu Fuß flüchten

Laut Polizei hatten die 13 und 15 Jahre alten Jungen noch versucht, zu Fuß zu flüchten. Sie wurden vorläufig festgenommen, wie es hieß. Beide seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizeisprecherin wurden sie dort ihren Eltern übergeben.

An dem gestohlenen Auto entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen musste demnach abgeschleppt werden. Der Schaden an der Verkehrsinsel werde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Saß auch der 15-Jährige am Steuer?

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Unter anderem sollen Art und Anzahl der Verkehrsverstöße während der Verfolgungsfahrt geklärt werden. Die Sprecherin sagte, dass auch geklärt werden müsse, ob nur der 13-Jährige am Steuer saß, oder ob er sich mit dem 15-Jährigen abgewechselt habe. Hinweise von Zeugen werden angenommen.