1:2 bei Spitzenreiter Duisburg: Nächste Waldhof-Niederlage

Die Hürde MSV Duisburg ist für den SV Waldhof Mannheim zum Auftakt des 14. Spieltags in der 3. Fußball-Liga zu hoch gewesen. Die Kurpfälzer verloren beim Aufsteiger und Spitzenreiter vor 22.241 Zuschauern mit 1:2 (0:1). Die Tore zum verdienten Duisburger Sieg erzielten Connor Noß (20.) und Joshua Butter (69.). Für den Waldhof traf Terrence Boyd in der Schlussphase (85.).

Der MSV war nach einer ausgeglichenen Anfangsphase die bessere Mannschaft und erzielte durch Noß die Führung mit einem Schuss aus kurzer Distanz. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam der Waldhof durch einen Kopfball von Masca (40.) und einen Schuss von Kennedy Okpala (41,) wieder zu Chancen.

Mannheim zeigte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs bemüht, hatte aber weiterhin kaum Durchschlagskraft. Wie schon in der ersten Hälfte spielten die Gastgeber das Spiel routiniert herunter und bauten durch Bitter ihre Führung aus. Der Treffer des eingewechselten Boyd kam für den Waldhof zu spät. So geht Mannheim mit zwei Niederlagen in Folge in die Länderspielpause.