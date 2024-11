100.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand in Hochhaus

Rund 100.000 Euro Schaden entstanden nach einem Brand in einem Hochhaus. (Symbolbild)

In einem Hochhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist Feuer in einer Wohnung ausgebrochen und ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei berichtete.

Der Brand im siebten Stock des Gebäudes war am frühen Morgen gemeldet worden, nachdem Rauch vom Balkon der Wohnung zu sehen war. Die Flammen beschädigten den Balkon und ein Zimmer und wurden wenig später gelöscht. Alle Bewohner des Hauses wurden vorübergehend nach draußen gebracht, seien inzwischen aber wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt, wie es weiter hieß. Ob die vom Feuer betroffene Wohnung weiter nutzbar ist, muss noch geklärt werden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.