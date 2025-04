100.000 Euro Schaden nach großer Explosion

In einem Gebäude in Wellendingen ist es zu einer großen Explosion gekommen. (Symbolbild)

In einer Wohnung in Wellendingen (Kreis Rottweil) ist es zu einer großen Explosion gekommen. Der Schaden am gesamten Gebäude wurde auf 100.000 Euro geschätzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch die Explosion wurden weite Teile des Hauses beschädigt, darunter die Fassade, Fenster und Türen. Was die Explosion hervorgerufen hat, blieb zunächst unklar.

Drei Menschen, darunter auch der 38-jährige Bewohner der Wohnung, hatten sich zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude befunden. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Das Gebäude wurde beschlagnahmt. Die betroffenen Bewohner des Hauses kamen vorübergehend bei Bekannten unter. Einsturzgefährdet sei das Gebäude nach jüngstem Kenntnisstand nicht.