Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Ortenaukreis ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war am späten Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache im Dachstuhl ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand in der Gemeinde Schwanau niemand. Ob und inwieweit das Haus noch bewohnbar ist, war zunächst unklar.