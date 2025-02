100.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Beamte der Feuerwehr fanden den 57-jährigen Wohnungsinhaber am Freitagabend bewusstlos in seiner verrauchten Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Im Krankenhaus erlangte er den Angaben zufolge das Bewusstsein wieder.

Die übrigen Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften evakuiert, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auslöser des Brandes waren nach Angaben der Polizei vermutlich mehrere Zigarettenstummel auf dem Küchentisch.