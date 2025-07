100.000 Euro Schaden bei Brand in Recyclingfirma in Ölhafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Löscharbeiten des Brands in einem Recyclingbetrieb im Mannheimer Ölhafen dauern bis in den Vormittag an. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand vorläufigen Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro. Verletzte gab es keine. Dem Sprecher zufolge gerieten aus zunächst unbekannter Ursache gepresste Papierwürfel in Brand. »Die brennen wie Zünder bei dem Wetter«, sagte er.

Der Feuerwehreinsatz auf der Friesenheimer Insel begann am Mittwochnachmittag und soll nach Angaben des Polizeisprechers am heutigen Vormittag abgeschlossen sein. Durch das Feuer hatte sich starker Rauch entwickelt, Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei jedoch nicht. Über die Warn-Apps Katwarn und NINA wurden Anwohnerinnen und Anwohner dennoch angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.