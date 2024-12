1. FC Heidenheim kann in Istanbul Achtelfinale nahekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim tritt am fünften Spieltag der Conference League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Istanbul Basaksehir an. Mit drei Punkten in der Türkei gegen den noch sieglosen Tabellen-33. kann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt der direkten Qualifikation für das Achtelfinale nahekommen. Für die Play-offs wäre sie mit einem Sieg bereits vorzeitig qualifiziert. Bisher holte der FCH aus vier Spielen neun Punkte und steht in der Tabelle der Liga-Phase auf dem neunten Platz.

Müller und Mainka pausieren

Neben den weiter angeschlagenen Stürmern Marvin Pieringer und Mikkel Kaufmann fehlt in Istanbul der erkrankte Mittelfeldspieler Sirlord Conteh. Zudem erhalten FCH-Kapitän und Innenverteidiger Patrick Mainka sowie Torwart Kevin Müller von Coach Schmidt eine Erholungspause. Für Müller steht wahrscheinlich Frank Feller im Tor.