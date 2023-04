Aktuell Land

0:2 gegen Fürth: Sandhausen kassiert nächsten Dämpfer

Der Klassenverbleib des Schlusslichts SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga rückt durch eine Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth in immer weitere Ferne. Beim 0:2 (0:2) am Sonntag geriet das Team von SVS-Trainer Tomas Oral durch die Gegentore von Branimir Hrgota (9. Minute) und Ragnar Ache (26.) ins Hintertreffen.