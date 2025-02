Überholmanöver im Kreis Göppingen geht schief - Mann schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS GÖPPINGEN. Sechs Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß in Bad Überkingen (Kreis Göppingen) verletzt worden - einer davon schwer. Ein 37 Jahre alter Autofahrer habe vor einer Kuppe ein anderes Auto überholt, obwohl die Lage unübersichtlich gewesen sei, teilte die Polizei mit. Dabei stieß er am Samstag frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Neben dem 37-Jährigen habe auch seine sieben Jahre alte Tochter in dem Wagen gesessen. Beide erlitten demnach leichte Verletzungen. Am Steuer des entgegenkommenden Wagens saß den Angaben zufolge ein 33-Jähriger. Er erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Eine 31 Jahre alte Frau sowie zwei Kinder im Alter von ein und zehn Jahren saßen ebenfalls in dem Wagen. Sie wurden laut einem Sprecher leicht verletzt. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Noch am Unfallort haben Polizisten dem 33-Jährigen den Führerschein abgenommen, hieß es. Auf den Fahrer komme nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. (dpa)