Überholmanöver führt zu Unfall und langem Stau

Ein Autofahrer versucht, einen anderen Wagen rechts zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß - mit Folgen für den Stadtverkehr in Stuttgart.

Nach dem Unfall kam es zu einem langen Stau. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Einen mehrere Kilometer langen Stau hat ein Unfall im Stuttgarter Rosensteintunnel ausgelöst. Bei einem Überholmanöver waren dort in Richtung Pragsattel zwei Autos kollidiert und beide Fahrer leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. 

Einer der Fahrer hatte laut Polizei am Samstagnachmittag versucht, den anderen mit seinem Wagen rechts und mit zu hoher Geschwindigkeit zu überholen. Als dieser mit seinem Auto auf die rechte Spur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der Wagen des überholenden Fahrers geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen die Tunnelwand und kippte auf die Seite.

Wie schnell genau der Wagen beim Überholen war, blieb zunächst unklar. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Tunnel wurde in die betroffene Fahrtrichtung für Reinigungsarbeiten bis in die Nacht gesperrt, wie es weiter hieß.

