Überfall in Wiesloch: Fahndung und Festnahme

Mit einem Hubschrauber und vielen Einsatzkräften am Boden hat die Polizei in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis einen flüchtigen Täter gesucht. Es sei ein Mann festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Abend mit. »Ob es sich letztlich auch um den gesuchten Täter handelt, bedarf nun der weiteren Abklärung.«

Den ersten Ermittlungen zufolge wurde kurz vor 18:00 Uhr ein Verkaufsstand überfallen, wie die Polizei mitteilte. Zum Tatablauf und zum wohl männlichen Täter könnten sonst bislang noch keine konkreten Angaben getätigt werden. »Eine akute Gefahr für Anwohner und Passanten bestand zu keinem Zeitpunkt.«