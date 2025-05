Über 17 Kilogramm Drogen in Freiburg gefunden: mehrere Festnahmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

FREIBURG. Nach dem Fund von über 17 Kilogramm Drogen hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Der 49-jährige Hauptbeschuldigte befindet sich deshalb in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Männer im Alter von 49 und 30 Jahren, sowie eine 23 und eine 29 Jahre alte Frau stehen unter Verdacht, in den Drogenhandel verwickelt gewesen zu sein. Auch sie wurden am Freitag in Freiburg und Umgebung vorläufig festgenommen.

Bei mehreren Durchsuchungen fanden die Beamten über drei Kilogramm Kokain und rund 14 Kilogramm Marihuana. Außerdem stellten sie 68.000 Euro in bar sicher. (dpa)