Über 1000 Teilnehmer bei Gedenken an getöteten Polizisten

An der Gedenkminute für den getöteten Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz haben am Freitag mehr als 1000 Menschen teilgenommen. Man gehe von 1500 bis 2000 Menschen aus, die auf dem Marktplatz zusammengekommen seien, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs.