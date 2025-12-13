Özdemir will kostenloses Mittagessen an Startchancen-Schulen

Bitte aktivieren Sie Javascript

An Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Kindern soll es nach dem Willen von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir künftig ein kostenloses Mittagessen geben. »Kinder sollen schon früh lernen, was gesund ist. Darum will ich, dass wir endlich ein kostenloses Mittagessen an den Startchancen-Schulen haben«, sagte Özdemir beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Ludwigsburg. Gerade dort sei ein gesundes und nahrhaftes Essen der Schlüssel.

Mit dem Startchancen-Programm werden bundesweit bis zu 4.000 Schulen speziell gefördert. In Baden-Württemberg profitieren 540 Schulen davon. Schulen in sozial schwierigen Lagen, besonders Grundschulen, bekommen Geld für die Gestaltung von Räumen und Lernorten und für zusätzliches Personal wie Sozialarbeiter.

Die Grünen stimmen sich am Wochenende bei einem Parteitag auf die Landtagswahl am 8. März 2026 ein. Winfried Kretschmann, der bundesweit erste und einzige grüne Ministerpräsident, tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl an. Bei den Grünen kandidiert Özdemir für die Nachfolge als Regierungschef. Für die CDU geht Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel ins Rennen.

Tagesordnung