Özdemir will im Wahlkampf auf Wirtschaftsthemen setzen

Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir soll die Grünen im Südwesten in die Landtagswahl führen.

Aus Sicht von Cem Özdemir, der die Grünen in Baden-Württemberg in die Landtagswahl 2026 führen soll, wird das Thema Wirtschaft den Wahlkampf dominieren. »Es geht um Wirtschaft, Wirtschaft und nochmals Wirtschaft«, sagte Özdemir beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Heidenheim.

Die globalen Wirtschaftsbeziehungen würden zunehmend torpediert, die Automobilindustrie stecke in einer tiefen Krise, sagte Özdemir. Viele Beschäftigte wüssten nicht, wie es mit ihren Arbeitsplätzen weitergehe. »Wir können sie nicht damit vertrösten, der Markt werde es schon richten. Sie werden größtenteils auch nicht einfach auf KI-Experten umschulen. Sie haben ein Recht auf ehrliche Antworten von uns«, sagte der Grünen-Politiker.

Mit Blick auf die Automobilindustrie brauche es wirklich Technologieoffenheit. Politikerinnen und Politiker dürften nicht versuchen, die besseren Ingenieure zu sein. »Für mich heißt das: Rahmenbedingungen setzen, die Innovationen befördern und dabei gleichzeitig unsere parteiübergreifend beschlossenen Klimaziele erreichen«, sagte Özdemir. Nach Lage der Dinge werde der beste Antrieb bei Autos künftig vor allem die Elektromobilität sein.