Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall nahe Rottenburg

ROTTENBURG. Zwei Verletzte und Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 28. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 19.20 Uhr mit einem Smart for Two die B28 von Rottenburg in Richtung Ergenzingen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge geriet er dabei aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einer 34-Jährigen Skoda Kodiaq Fahrerin. Beide Personen wurden bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die B28 musste von Betriebsstoffen und Trümmerteilen geräumt werden. Die Straße war gegen 21.20 Uhr wieder befahrbar. (pol)